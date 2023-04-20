ТАШКЕНТ, 20 апр — ПРАЙМ. Россия заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана в январе-марте 2023 года, торговый оборот между двумя странами увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 2,238 миллиарда долларов, такие данные приводит в четверг узбекистанское агентство статистики. Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 11,9 процента в первом квартале

По данным агентства, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте 2023 года вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 14,8 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-марта снизился на 2,6%, до 5,689 миллиарда долларов, импорта — вырос на 23,4%, до 9,091 миллиарда долларов.

В материалах ведомства указывается, что по итогам первого квартала 2023 года Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 15,1% заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 15,9% вышел на первое место, Казахстан (7,5%) замкнул тройку.

По данным статистического ведомства, объем узбекского экспорта в РФ вырос на 20,5% — до 585,4 миллиона долларов (10,3% в общем объеме экспорта). Российский рынок в первом квартале занял первое место в географии поставок узбекской продукции, потеснив китайских потребителей. Традиционно лидерами остаются товары текстильной и плодоовощной отраслей из Узбекистана: 268,4 миллиона долларов (+3%, доля –34,9 % в общих поставках) и 45,2 миллиона долларов (+15%, 24,8%) соответственно.

Объем импорта Узбекистана из РФ в январе-марте вырос до 1,652 миллиарда долларов (+19,1%, 18,2% — в общем объеме импорта). В структуре российских поставок (второе место после Китая) преобладают металлургическая продукция (34,8% общих поставок), машины и транспортное оборудование (5,3%), продовольственные товары, отмечает госкомстат.

Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2022 года вырос на 23% по сравнению с 2021 годом – до 9,28 миллиарда долларов, РФ в прошлом году вернулась на первое место среди стран во внешнеторговом обороте республике.