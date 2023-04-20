МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Тренд многополярности мира будет лишь усиливаться, а препятствующие ему, проиграют, заявил в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления президент России Владимир Путин. Путин отметил важность участия людей в принятии муниципальных решений

"Тренд (многополярности — ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать", — сказал он.

Президент подчеркнул, что данный факт абсолютно очевиден. По его словам, "это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь".

"Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", — добавил Путин.