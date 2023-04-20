МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,3 процентного пункта, до 10,4%, говорится в материалах ЦБ. Набиуллина призвала ориентироваться на общие значения инфляции

"По данным опроса ООО "инФОМ", в апреле 2023 года инфляционные ожидания на годовом горизонте снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год. Их медианная оценка составила 10,4% (-0,3 процентного пункта к марту)", — привел данные регулятор.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле возросла. Ее медианная оценка достигла 14,9% (+0,6 процентного пункта к марту).

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.