ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Республиканцы в палате представителей держат американскую экономику в заложниках, они должны прекратить балансировать на грани допустимого, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ФРС США

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти предложил одновременно повысить потолок госдолга страны и сократить расходы государства, чтобы сэкономить свыше 4,5 триллиона долларов. Лидер республиканцев подчеркнул, что неготовность президента Джо Байдена к переговорам по этому вопросу "взорвет бомбу", в которую превратился государственный долг США.

"Республиканцы в палате представителей держат американскую экономику в заложниках… Они должны… прекратить экономическое балансирование на грани допустимого, используя средства к существованию и пенсии американского народа", — прокомментировала законопроект Жан-Пьер.

По ее словам, снижение госрасходов повлияет на ухудшение жизни населения страны.

Жан-Пьер также подчеркнула, что предложенный проект контрастирует с планом нацбюджета администрации Байдена.