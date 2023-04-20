МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Председатель совета директоров Иранского фонда развития транспорта Давуд Данеш-Джафари подписал во время визита в Россию меморандум о сотрудничестве с двумя организациями, что позволит укрепить и расширить связи Ирана и России в сфере транзитных перевозок и торговли, сообщило в четверг посольство Исламской республики в Москве. Иранские автомобили Saipa появятся в продаже в России в июне

"В ходе визита (председателя совета директоров Иранского фонда развития транспорта, члена Совета по определению политической целесообразности Ирана) господина Давуда Данеш-Джафари в Россию был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Иранским фондом развития транспорта, Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам и Ассоциацией "Деловой центр экономического развития СНГ", — сказано в сообщении Telegram-канала посольства.

В посольстве отметили, что стороны меморандума будут сотрудничать друг с другом для увеличения объема торговли, транзитных перевозок и товаров, хранящихся на складах, на маршрутах международных транспортных коридоров (МТК), в частности, МТК "Север-Юг". Другими целями подписания меморандума являются обмен информацией и делегациями специалистов, а также реализация совместных проектов.