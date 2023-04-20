МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32–33 (2428–2429). ЦБ готов быть гибким в вопросе расчета бизнеса через криптовалюту

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6316-У от 16.11.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72703 от 24.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.01.2023.