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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230420/840430956.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" №32–33 (2428–2429)
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https://россиясегодня.рф
. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32–33 (2428–2429). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6316-У от 16.11.2022... ПРАЙМ, 20.04.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб рф, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32–33 (2428–2429).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6316-У от 16.11.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72703 от 24.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.01.2023.