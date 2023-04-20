МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, понимая, что теряют влияние в Персидском заливе, решили возродить союз с Саудовской Аравией, пишет турецкая Anadolu. Выборы в Турции "закроют рты" США и Европе, заявил глава МВД страны

Издание подчеркнуло, что в последние дни представители американского истеблишмента все чаще и чаще посещают Эр-Рияд: за последние две недели в страну приезжали советник США по нацбезопасности Джей Салливан, сенатор Линдси Грэм, координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.

Это, как отметила газета, может рассматриваться как дипломатический ход Белого дома, направленный на ослабление Пекина. Американские власти не хотят, чтобы Китай заполучил значительную часть сделок с Саудовской Аравией.

"С нетерпением жду совместной работы с республиканцами и демократами в Сенате, чтобы увидеть, сможем ли мы вывести отношения между США и Саудовской Аравии на следующий уровень, который принесет огромную экономическую выгоду обеим странам", — цитирует издание Грэма.

Речь идет, как отмечается, не просто о восстановлении отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а о новой фазе экономического взаимодействия. СМИ: США рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию

Давление, которое оказывал Белый дом на наследного принца Мухаммеда бен Салмана, не возымело эффекта, поэтому американские власти перешли к более прагматичной риторике. При этом, как отмечается, Вашингтон начал серьезнее относиться к Эр-Рияду, стремясь не допустить его вступления в союз с Россией и Китаем.

США были удивлены ролью Китая в примирении Саудовской Аравии и Ирана: ведь благодаря этому усилилась роль Пекина в регионе. Атака хуситов на нефтяные объекты в прошлом году заставила саудитов усомниться в том, что Вашингтон сможет их защитить. В итоге Эр-Рияд начал смотреть на восток: страна захотела присоединиться к БРИКС, а также выразила интерес к использованию юаня в торговых сделках с Китаем. Еще один важный момент: саудиты отказался подчиниться давлению США, требовавших увеличить добычу нефти. Все это дало возможность уйти от зависимости от Америки.

Однако Соединенным Штатам и президенту Джо Байдену в свете выборов 2024 года необходимо финансовое сотрудничество с Саудовской Аравией для контроля инфляции в стране и для того, чтобы избежать экономической стагнации.