МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Аналитики улучшили ожидания по спаду ВВП России в 2023 году до 0,1% с 1,1%, прогнозы по росту экономики в 2024 и 2025 годах сохранены на уровне 1,5%, следует из опроса ЦБ. ЦБ заявил о смягчении регулирования по кредитованию значимых проектов

По мнению экспертов, российский экспорт товаров и услуг в 2023 году составит 505 миллиардов долларов против предыдущей оценки в 501 миллиарда, в 2024 году — 516 миллиардов против 514 миллиардов, а в 2025 году — 525 миллиарда против 523 миллиардов. В то же время ожидания экономистов по импорту в Россию в 2023 году увеличились на 10 миллиардов, до 370 миллиардов долларов, на 2024 год — до 390 миллиардов долларов с 376 миллиардов, прогноз на 2025 год остался неизменным — 400 миллиардов долларов.

Ожидания экспертов по дефициту консолидированного бюджета в 2023 году улучшены до 2,6% ВВП с предыдущей оценки в 3% ВВП, в 2024 году — до 1,7% ВВП с 2% ВВП. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 1% ВВП.

Прогноз среднегодовой цены нефти марки Urals в текущем году повышен до уровня 60 долларов за баррель с предыдущих 59 долларов, в 2024 — до 64 долларов за баррель с прежних 60 долларов, в 2025 году — до 62 с 60 долларов.

Ожидания по среднегодовому курсу доллара к рублю в 2023 году повышены до 76 рублей с мартовской оценки в 73,6 рубля, в 2024 году — до 77 рублей (с 75,3 рубля), а в 2025 году — до 79 рублей (с 77,9 рубля).

Безработицу аналитики прогнозируют по итогам текущего года на уровне 3,7% против мартовской оценки в 4,1%, в 2024 и 2025 годах показатель ожидается на уровне 3,7% и 3,8% соответственно. Также эксперты повысили прогнозы по темпам роста номинальной зарплаты в 2023 году — теперь ждут ее роста на 8,9% против предыдущих 7,6%. На следующие два года оценки также увеличились: в 2024 году — до 7,1% с 6,5%, а в 2025 году — до 6,1% с 5,9%.

Ожидания по инфляции аналитики улучшили: в конце 2023 года она составит 5,9% против мартовского прогноза в 6%. Прогнозы на 2024 и на 2025 годы остались неизменными — 4,1% и 4% соответственно.

Ожидания по среднегодовой ключевой ставке на 2023 были сохранены на уровне 7,5%, в 2024 году немного повысились — до 7% с 6,8%, а в 2025 году снизились до 6% с 6,1%.