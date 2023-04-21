МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. США должны будут пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, в зависимости от того, что они выберут во взаимоотношениях с Китаем: логику экономической взаимозависимости с ним или свою гегемонию, считает сенатор Алексей Пушков. Польша и Прибалтика призывают отключить от SWIFT Газпромбанк

Так он прокомментировал заявление министр финансов США Джанет Йеллен, что США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран.

"Важный сигнал из Вашингтона. Логика сохранения гегемонии США должна в итоге столкнуть США с Китаем, но логика экономической взаимозависимости работает против разрыва между ними. Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что США в любом случае проигрывают.

"В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай", — добавил он.

Йеллен, как ранее она сама заявила, планирует посетить КНР в подходящее время для "важного и субстантивного" диалога об экономическом сотрудничестве. Визит, по ее замыслу, должен вписаться в канву сложной работы над определением правил взаимодействия двух стран.

В феврале Пекин собирался посетить госсекретарь США Энтони Блинкен, но визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Американцы говорят, что аэростат собирал разведывательную информацию, китайцы это отрицают.