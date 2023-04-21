МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Первое место в рейтинге самых обедневших за 2022 год миллиардеров из России по версии журнала Forbes занял создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

"В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes", — отмечает издание.

В совокупности российские миллиардеры потеряли 8,5 миллиарда долларов. "Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов", — добавляет журнал.

На 2023 год состояние Дурова оценивается в 11,5 миллиарда долларов: если в прошлом году он занимал третье место в списке богатейших предпринимателей из России, то сейчас переместился на десятую строчку.

Также в число тринадцати потерявших в прошлом году большую долю своего состояния вошел бизнесмен Леонид Богуславский (минус 1,1 миллиарда долларов), Дмитрий и Игорь Бухмановы, Фархад Ахмедов, Олег Бойко, Петр Авена и Елена Батурина.