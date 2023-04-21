ТОКИО, 21 апр — ПРАЙМ. Японское агентство "Киодо" сообщила о намерении стран G7 ввести запрет на поставки в Россию почти всех товаров, в том числе — медицинского характера. СМИ сообщили о "переполохе" из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

Об этом агентству сообщили источники в правительстве Японии.

Ранее представитель министерства экономики Японии Ясутоси Нисимура не стал отвечать на вопрос о том, будет ли страна вводить полный запрет экспорта в Россию. По мнению собеседника, вопрос запрета поставок в Россию практически любых товаров активно обсуждается в преддверии майского саммита G7, местом проведения которого выбран город Хиросима. Свой отказ отвечать на вопрос министр экономики объяснил тем, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

Как сообщало ранее агентство Блумберг, часть стран, выступивших с поддержкой Украине во главе с США намерены ввести в новый пакет санкций против России ввод полного запрета на экспорт в Россию.

В том числе, если страны "большой семерки" примут решение о прекращении экспорта в Россию, могут прекратиться поставки медикаментов и сельскохозяйственной продукции,