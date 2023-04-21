ТОКИО, 21 апр — ПРАЙМ. Замешанный в коррупционных схемах вокруг проведения и подготовки Олимпиады в Токио экс-председатель совета директоров холдинга AOKI Хиронори Аоки получил 2,5 года с отсрочкой приговора на четыре года, сообщило агентство Киодо. СМИ: страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров

Хиронори Аоки, которому 84 года, и еще два человека из руководства компании были арестованы в августе 2022 года по делу о коррупции при выборе подрядчиков для оргкомитета Игр в Токио.

Он признан виновным в даче взятки бывшему члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси в размере 28 миллионов иен (около 215 тысяч долларов). Это первый приговор суда в череде коррупционных дел вокруг Олимпиады.

Два других члена руководства компании получили 1,5 года с отсрочкой приговора в три года и один год лишения свободы с отсрочкой приговора на три года.

Крупномасштабное расследование о коррупции в оргкомитете Игр началось после того, как по подозрению в получении взяток за подряды от оргкомитета в самых разных отраслях – от пошива одежды и продаж мягких игрушек до печати брошюр – был арестован бывшему члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси.

Такахаси, находясь в руководстве оргкомитета, получил взятки от нескольких компаний, в том числе – от издательства KADOKAWA за получение статуса спонсора Игр и заказов на печатание буклетов, программы, путеводителей для Олимпиады; от компании офисной одежды AOKI за получение статуса спонсора и подрядов на костюмы для оргкомитета и право на использование символики Олимпиады на своих костюмах и от рекламной компании Daiko за право заниматься делами компаний-спонсоров. Частично взятки переводились на счета самого Такахаси, а также на счет консалтинговой компании, принадлежащей его знакомому и младшему соратнику по прежней работе в руководстве одной из крупнейших рекламных компаний Японии Dentsu. Такахаси ранее входил в руководство этой компании. Затем обыски прошли в Sun Arrow Inc., которая специализировалась на продаже лицензионных маскотов – талисманов Игр и мягких игрушек. Кроме того, в деле оказалась замешана рекламная компания ADK, там тоже прошли обыски. Полиция арестовала трех человек из ее руководства. Такахаси на взятках вокруг Олимпиады заработал около полумиллиона долларов – 51 миллион иен.