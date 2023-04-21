МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию — чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Слуцкий оценил превращение санкционной дубинки Евросоюза в бумеранг

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

"Все это просто чушь, если называть вещи своими именами. Запад уже начинает повторяться. Ведь попытки ввести такое были, когда стали появляться в прошлом году первые пакеты санкций, когда мы узаконили параллельный импорт", — сказал Суздальцев.

По его словам, хоть и есть области, сильнее других пострадавшие от санкций, импорт в РФ по-прежнему идет, поставки продолжаются.

Запад, по его словам, будто не понимает, что "любые запреты в области мировой экономики мгновенно заменяются разными другими схемами". "Если тот или иной товар востребован, его обязательно привезут", — подчеркнул эксперт.

Заявления о полном запрете западного экспорта в Россию – это, по сути, "признание того, что санкции на деле не работают", считает он.

"Все эти разговоры от отчаяния, от того, что у них ничего не получается. Теперь Западу остается лишь ввести санкции на… воздух, как это пытались сделать синьор Помидор и принц Лимон в сказке про Чиполлино!" — заключил Суздальцев.