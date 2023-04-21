АНКАРА, 21 апр — ПРАЙМ. Пока Реджеп Эрдоган он находится у власти, в Турции не будет повышаться процентная ставка, несмотря на шаги в США и Европе, заявил турецкий лидер в Стамбуле. Выборы в Турции "закроют рты" США и Европе, заявил глава МВД страны

Центробанк Турции в марте сохранил учетную ставку на уровне 8,5 процента, заявив, что отдельное внимание уделяет контролю над инфляцией, на темпы которой может повлиять недавнее разрушительное землетрясение. Инфляция в стране в годовом выражении составляет сейчас 50,5 процента.

"Пока ваш брат находится у власти, процентные ставки не могут расти, они будут постоянно падать. Они могут расти в США и Европе, но они не могут расти в Турции. Вы увидите, что инфляция будет падать вместе с процентными ставками", — сказал Эрдоган.

Комментируя высокую инфляцию, президент страны заявил о намерении турецкого правительства взять под контроль высокую инфляцию в стране, а со следующего года ее устранить.

"Так же, как мы устранили препятствия, стоящие перед нами, мы возьмем под контроль проблему инфляции к концу этого года, а в следующем году решим ее полностью", — подчеркнул Эрдоган.