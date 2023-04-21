МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Европарламент подготовит негативный доклад о прогрессе Сербии в рамках европейской интеграции из-за отказа страны вводить санкции против России, считает президент Александр Вучич. Сербия ответила на просьбы Запада ввести санкции против России

Сербский лидер отметил, что представители Европарламента "надоели ему с вопросом" о поддержке антироссийских ограничений. Комментируя доклад органа о прогрессе Сербии на пути в ЕС, содержащий немало критики, Вучич подчеркнул готовность платить за проведение независимой политики.

"Понятно, каждый день их слушаю — больше всего (критики) будет из-за невведения санкций в отношении России, из чего происходит и многое другое, что совсем логично. Для меня важнее, что они похвалят выборы в Косово (муниципальные 23 апреля, косовские сербы бойкотируют — ред.), при явке около одного процента, а нам объяснят, что это — величайшие европейские ценности, и я их с этим поздравлю", — добавил президент Сербии.