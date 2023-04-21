МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о распространении обратного акциза на синтетический каучук с 2024 года, лимит возмещения составит не более 9 150 рублей на тонну, сообщила пресс-служба Минфина. Российские НПЗ смогут получать обратный акциз после 2023 года

"Обратный акциз распространят на производителей синтетического каучука. Такой законопроект сегодня одобрен на заседании правительства РФ. Документом предусмотрено предоставление обратного акциза производителям синтетического каучука с 1 января 2024 года при заключении ими соглашения с Минэнерго России. Предельный срок действия соглашения составит 10 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при неблагоприятных биржевых ценах производители будут получать обратный акциз на синтетический каучук из бюджета. При хорошей биржевой конъюнктуре они будут уплачивать акциз в пределах ранее возмещенного акциза с индексацией, что снизит расходы бюджета на эту меру поддержки. "Предельная величина возмещения устанавливается в размере 9 150 рублей на тонну произведенного каучука", — добавляет пресс-служба.