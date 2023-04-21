Правительство одобрило обратный акциз на синтетический каучук
Правительство одобрило обратный акциз на синтетический каучук до 9150 рублей на тонну
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о распространении обратного акциза на синтетический каучук с 2024 года, лимит возмещения составит не более 9 150 рублей на тонну, сообщила пресс-служба Минфина.
"Обратный акциз распространят на производителей синтетического каучука. Такой законопроект сегодня одобрен на заседании правительства РФ. Документом предусмотрено предоставление обратного акциза производителям синтетического каучука с 1 января 2024 года при заключении ими соглашения с Минэнерго России. Предельный срок действия соглашения составит 10 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при неблагоприятных биржевых ценах производители будут получать обратный акциз на синтетический каучук из бюджета. При хорошей биржевой конъюнктуре они будут уплачивать акциз в пределах ранее возмещенного акциза с индексацией, что снизит расходы бюджета на эту меру поддержки. "Предельная величина возмещения устанавливается в размере 9 150 рублей на тонну произведенного каучука", — добавляет пресс-служба.