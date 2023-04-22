МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цех по утилизации отходов горит в подмосковных Люберцах, пожар локализовали на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. Дилер "Автодом" приобрел завод Mercedes в Подмосковье

"В Люберцах огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет. Площадь пожара 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

Добавляется, что к тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

Пресс-служба регионального главка МЧС уточняет, что горит металлический цех по утилизации пластика и резины по адресу Машковский проезд, дом 7.