МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит свыше 60 миллиардов рублей на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов: медицинских, культурных и образовательных учреждений и дорог, сообщается на сайте кабмина. Путин поручил проработать вопрос финансирования научно-технических программ

"Более 60,5 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства пойдут в том числе на реставрацию и приспособление одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина под научно-информационный центр, строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, строительство и реконструкцию участков автодорог "Байкал", "Лена", "Колыма" и "Кавказ".

Кроме того, благодаря федеральным средствам продолжится строительство школ и модернизация учреждений первичного звена здравоохранения, добавляется в сообщении.

Ранее в апреле премьер на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год" заявил, что в России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, в том числе расширение инфраструктуры.