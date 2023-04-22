МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ разработает план мероприятий для реализации концепции технологического суверенитета до 2030 года, в частности, планируется запуск проектов по производству высокотехнологичной продукции, для чего профильным министерствам даны соответствующие поручения, сообщила пресс-служба кабмина. Власти профинансируют строительство важных инфраструктурных объектов

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам соответствующей стратегической сессии.

"Правительство разработает специальный план мероприятий для реализации концепции технологического суверенитета на период до 2030 года. Достичь его основных параметров предполагается за счет запуска новых и перезапуска действующих индустриальных мегапроектов по производству высокотехнологичной продукции. Они обеспечат импортозамещение и развитие критически важных для страны технологий", — говорится в сообщении.

Вице-премьерам Виктории Абрамченко, Татьяне Голиковой, Денису Мантурову, Александру Новаку, Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко поручено разработать предложения о реализации таких инициатив и представить целевой перечень приоритетной инновационной продукции.

Координировать эту работу будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Проекты в различных сферах экономики планируется реализовать в 2023-2024 годах. Минпромторгу, Минцифры, Минэнерго, Минздраву, Минсельхозу, Минтрансу и Минстрою поручено представить предложения по формированию заказа на подготовку кадров, необходимых для разработки и производства высокотехнологичной продукции. Минобрнауки и Минпросвещения должны проработать изменения в стандарты среднего, а при необходимости и высшего профессионального образования для подготовки таких специалистов.