ВАШИНГТОН, 22 апр — ПРАЙМ. В следующие десять лет 17,5% собираемых в США налогов будет идти на погашение процентов по американскому госдолгу в случае игнорирования долгового кризиса, считает спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти. СМИ узнали об опасениях американской администрации из-за риска дефолта США

"Если мы спрячем наши головы в песок и проигнорируем долговой кризис, как это делает президент Байден, то в следующие 10 лет 17,5% налогов будут идти на оплату процентов по национальному долгу", — написал он в Twitter.

"Не оборона. Не социальные программы. Даже не сам долг. Это только оплата процентов", — добавил республиканец.

В среду Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.