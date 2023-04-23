МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект обеспечения финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов: медицинских, культурных и образовательных учреждений и дорог, сообщается на сайте кабмина. Мишустин поручил разработать план по реализации концепции техсуверенитета

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год" заявил, что в России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, в том числе расширение инфраструктуры.