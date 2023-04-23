МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Прогулочная яхта под названием "30 minutes" с тремя россиянами на борту пропала в Карском море, сообщила агентству РИА Новости жена капитана судна Надежда Расина. США решили не ссориться с Саудовской Аравией, пишет Politico

По ее словам, в ночь с понедельника на вторник яхта покинула порт на острове Джизан в Саудовской Аравии и должна была прибыть в Джибути в среду. Однако следы судна оборвались. О пропаже сообщили в четверг утром.

Предполагается, что яхта затерялась в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Владелец судна уже подал сигнал бедствия, береговая линия Красного моря осведомлена о произошедшем, заявила Расина.

Она предположила, что у Эритреи нет ресурсов на проведение поисковой операции. Однако, поскольку яхта вышла из Саудовской Аравии, именно эта страна, согласно действующим нормам, должна содействовать поискам, отметила собеседница агентства.

При этом поиски затягиваются, Эр-Рияд до сих пор не выслал вертолеты и не сделал снимки со спутника, посетовала жена капитана.

"В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа", — отметила Рясина.

В связи со сложившимися обстоятельствами пришлось обратиться за помощью в Министерство иностранных дел России, рассказала она.