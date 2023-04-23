Макрон предупредил, что цены во Франции останутся высокими до конца лета
Макрон заявил, что цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета
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ПАРИЖ, 23 апр — ПРАЙМ. Цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Скажу честно, цены на продукты будут высокими до конца лета", — сказал французский лидер в интервью газете Parisien.
В то же время, как отметил Макрон, минимальная заработная плата во Франции продолжает расти, "за ней должны последовать остальные заработные платы", и это одна из тем, которую обсуждают сейчас в правительстве.
Ранее Национальный институт статистики (Insee) сообщил, что годовая инфляция во Франции по итогам марта составила 5,7%. Цены на продукты питания за год выросли в марте на 15,9%.
В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о новых мерах защиты французов от продовольственной инфляции, которые будут действовать до июня. Власти потребовали от крупных ритейлеров установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта.