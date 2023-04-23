ПАРИЖ, 23 апр — ПРАЙМ. Цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Рейтинг французского ресторана рухнул после визита Макрона, сообщили СМИ

"Скажу честно, цены на продукты будут высокими до конца лета", — сказал французский лидер в интервью газете Parisien.

В то же время, как отметил Макрон, минимальная заработная плата во Франции продолжает расти, "за ней должны последовать остальные заработные платы", и это одна из тем, которую обсуждают сейчас в правительстве.

Ранее Национальный институт статистики (Insee) сообщил, что годовая инфляция во Франции по итогам марта составила 5,7%. Цены на продукты питания за год выросли в марте на 15,9%.

В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о новых мерах защиты французов от продовольственной инфляции, которые будут действовать до июня. Власти потребовали от крупных ритейлеров установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта.