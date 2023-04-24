МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Великобритании до стабильного с негативного, сообщает агентство в своем релизе. Рейтинг французского ресторана рухнул после визита Макрона, сообщили СМИ

Долгосрочные кредитные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах сохранены на отметке "AA", краткосрочные — на уровне "A-1+".

"Наш пересмотр прогноза в первую очередь отражает наше мнение о том, что риски для государственных финансов Великобритании снизились по сравнению с нашими ожиданиями в сентябре 2022 года. Тогда мы пересмотрели прогноз до негативного из-за так называемого "мини-бюджета" — крупного необеспеченного бюджетного послабления, объявленного правительством", — комментируют аналитики агентства. "Мини-бюджет" был планом поддержки экономики, на фоне критики которого Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Стабильный прогноз отражает более высокие экономические показатели Великобритании в последнее время и более сдержанный дефицит бюджета в ближайшие два года, пишет S&P. Агентство считает, что краткосрочные экономические риски уменьшились, а среднесрочный рост будет ниже средних исторических значений.

В целом в 2023 году S&P ожидает снижения ВВП страны на 0,5% после роста на 4,1% в прошлом. Прогнозируется, что в 2024 и 2025 году ВВП Великобритании перейдет к росту — на 1,5% и 1,8% соответственно. В сентябре агентство закладывало рост экономики на 1,4% и 1,6% в 2024 и 2025 году соответственно. В 2026 году S&P ждет замедления роста ВВП Великобритании до 1,6%.

В текущем году ожидается замедление инфляции Великобритании до 5,8% с 9,1% в 2022 году. Затем показатель снизится до 1,4% в 2024 году, в 2025 году — до 1,1%, полагают аналитики агентства. А в 2026 году инфляция ускорится — до 1,7%, прогнозирует агентство.