МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Италии в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Опубликован рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

Краткосрочный рейтинг страны остался на уровне "A-2".

Агентство ожидает замедления экономического роста страны до 0,4% по итогам текущего года с 3,7% в 2022 году, поскольку меры правительства на энергетическом рынке лишь частично компенсируют неблагоприятное воздействие высокой инфляции и ужесточения кредитно-денежных условий на частное потребление, которое составляет 60% итальянского ВВП.

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что соотношение государственного долга к ВВП снизится в 2023–2026 годах по мере ускорения экономического роста в следующем году благодаря инвестициям ЕС, внешнему спросу и стабилизации условий торговли", — также объясняет S&P.