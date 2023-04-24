МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. ВВП России в долгосрочной перспективе будет расти в среднем примерно на 2,4% ежегодно, в том числе за счет восстановления разорванных производственных цепочек, переориентации компаний на новые рынки, полагает партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. Аналитики улучшили ожидания по спаду ВВП и экспорту в России на 2023 год

"Если смотреть в чуть более долгосрочной перспективе, то мы ожидаем, что российская экономика будет расти в среднем примерно на 2,4% в ежегодном выражении до 2040 года. Предпосылки для этого простые: восстановление разорванных производственных цепочек, переориентация компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, на новые рынки. Развитие локального производства взамен утерянным поставкам от западных компаний", — сказал Сергиенко в интервью РИА Новости.

Говоря о краткосрочной перспективе, он указал, что давать оценку довольно сложно, так как "очень много факторов могут внезапно измениться".

Сергиенко также рассказал, что компании из разных стран присматриваются к возможности наращивания сотрудничества с Россией. "Однако надо понимать, что сегодня есть ряд ограничений, связанных с такими инициативами. Первое — это сложности в проведении платежей, второе — риск вторичных санкций, третье — общая осторожность с точки зрения возможных инвестиций. Сейчас многие компании внимательно наблюдают за продажей бизнесов, решивших покинуть страну, и за открывающимися нишами", — пояснил он.

Что касается отечественного бизнеса, то он тоже ищет возможности диверсификации своего предложения в другие страны. "Например, очень многие отмечают рынок ОАЭ как довольно свободную территорию, и я говорю не только с точки зрения легкости регулирования, но и с точки зрения конкуренции. Многие российские компании оказались на голову выше местных конкурентов и уже ощутили это, расширив свою географию и легко заняв выгодные позиции на рынке", — рассказал Сергиенко.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на сайте ria.ru.