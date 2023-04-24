S&P улучшило прогноз по рейтингу Греции в на уровне "ВВ+" до позитивного
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Греции до позитивного со стабильного, сохранив долгосрочные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ+", говорится в сообщении агентства.
При этом краткосрочные кредитные рейтинги Греции были сохранены на уровне "В".
"Экономика Греции доказала свою устойчивость, несмотря на сложные внешние макроэкономические условия. Экономическая активность выросла на 5,9% в реальном выражении в 2022 году, превысив допандемические уровни, несмотря на энергетический шок для Греции и ее торговых партнеров", — комментируют решение аналитики агентства.
Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что Греция будет опираться на свой недавний успешный опыт проведения структурных реформ, сообщается в релизе. Также власти страны закрыли бюджетный дефицит быстрее, чем ожидалось, посредством улучшений, которые S&P оценивает в целом как устойчивые.
Согласно оценке агентства, ВВП Греции поднимется в текущем году на 2,5% после увеличения на 5,9% в 2022 году. В следующем году рост экономики замедлится до 2,4%, а в 2025-2026 годах — ускорится до 2,9% и 3,1% соответственно.
После инфляции в 9,3% в 2022 году S&P прогнозирует замедление роста потребительских цен в Греции до 4,3% в текущем году и до 2,6% в следующем. В 2025 году, согласно прогнозу, показатель снизится до 1,8%, а в 2026 году — несколько поднимется, до 2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20230424/840457198.html