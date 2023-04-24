МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Греции до позитивного со стабильного, сохранив долгосрочные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ+", говорится в сообщении агентства. S&P улучшило прогноз по рейтингу Великобритании

При этом краткосрочные кредитные рейтинги Греции были сохранены на уровне "В".

"Экономика Греции доказала свою устойчивость, несмотря на сложные внешние макроэкономические условия. Экономическая активность выросла на 5,9% в реальном выражении в 2022 году, превысив допандемические уровни, несмотря на энергетический шок для Греции и ее торговых партнеров", — комментируют решение аналитики агентства.

Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что Греция будет опираться на свой недавний успешный опыт проведения структурных реформ, сообщается в релизе. Также власти страны закрыли бюджетный дефицит быстрее, чем ожидалось, посредством улучшений, которые S&P оценивает в целом как устойчивые.

Согласно оценке агентства, ВВП Греции поднимется в текущем году на 2,5% после увеличения на 5,9% в 2022 году. В следующем году рост экономики замедлится до 2,4%, а в 2025-2026 годах — ускорится до 2,9% и 3,1% соответственно.

После инфляции в 9,3% в 2022 году S&P прогнозирует замедление роста потребительских цен в Греции до 4,3% в текущем году и до 2,6% в следующем. В 2025 году, согласно прогнозу, показатель снизится до 1,8%, а в 2026 году — несколько поднимется, до 2%.