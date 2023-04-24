МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник не примут новые антироссийские санкции, продолжат их обсуждение, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Слуцкий оценил превращение санкционной дубинки Евросоюза в бумеранг

"Коллективный Запад" в течение многих лет вводит антироссийские ограничения. Москва подчеркнула, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, страна справится с давлением. В данный момент Россия взяла курс на импортозамещение, в то время, как жители западных государств обращают внимание, что ограничения бьют по ним самим.

Боррель отметил, что в понедельник главы европейских МИД завершают формирование новых санкций.

"Дискуссии продолжаются", — добавил он.