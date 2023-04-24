МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос в апреле до 93,6 пункта с 93,3 пункта в марте, следует из сообщения исследовательского института IFO. В Германии приняли к сведению заявление Медведева о параде

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 94 пунктов.

Показатель марта при этом был пересмотрен до 93,2 с 93,3 пункта.

При этом индекс экономических ожиданий увеличился до 92,2 пункта с пересмотренного показателя марта в 91 пункт. Аналитики ожидали показатель в 91,5 пункта.

А индекс текущей экономической ситуации в Германии уменьшился до 95 пунктов с 95,4 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 96 пунктов.