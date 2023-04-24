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2023
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Индекс делового климата в Германии вырос в апреле
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Индекс делового климата в Германии вырос в апреле до 93,6 пункта с 93,3 пункта в марте, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 24.04.2023
экономика, новости, германия, деловой климат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос в апреле до 93,6 пункта с 93,3 пункта в марте, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 94 пунктов.
Показатель марта при этом был пересмотрен до 93,2 с 93,3 пункта.
При этом индекс экономических ожиданий увеличился до 92,2 пункта с пересмотренного показателя марта в 91 пункт. Аналитики ожидали показатель в 91,5 пункта.
А индекс текущей экономической ситуации в Германии уменьшился до 95 пунктов с 95,4 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 96 пунктов.