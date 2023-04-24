МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ответил на опасения по поводу приватизации шуткой об Анатолии Чубайсе. Призрак Чубайса: в воздухе запахло приватизацией

Ранее РБК опубликовали авторскую статью Костина, в которой банкир предлагает передать часть государственного имущества в частную собственность, чтобы обеспечить финансированием ключевые инвестиционные проекты.

Говоря о возможных негативных последствиях такого шага, банкир напомнил, что Анатолий Чубайс – бывший главным идеологом и организатором крупнейшей в России программы приватизации – уехал из страны, поэтому опасаться нечего.

"А чего вы боитесь? Чубайс-то уехал из страны. Он был во всем виноват, я не вижу проблем", — пошутил Костин в беседе с телеканалом "Россия 24".

Глава ВТБ подчеркнул, что повторения 90-х в России не будет, этого не допустит действующее правительство. Кроме того, РФ накопила достаточно опыта в данной сфере, чтобы не повторять прошлых ошибок, отметил Костин. Названы факторы, необходимые для возобновления приватизации в России

Он заявил, что программу можно реализовать разными способами, например, через неконтрольные пакеты крупных компаний или государственно-частное партнерство.

"У нас есть еще крупные предприятия, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России". Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные еще оставшиеся могут быть", — рассказал банкир.