В Венгрии заявили, что не согласятся на санкции против российской атомной энергетики
БУДАПЕШТ, 24 апр — ПРАЙМ. Венгрия не согласится даже на частичное введение санкций против атомной энергетики России, как предлагают страны Балтии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее предложил поэтапно вводить санкции против российской госкорпорации "Росатом" или ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии.
"Если бы появилось решение о санкциях в ядерной сфере, это означало бы, что безопасность энергоснабжения одной страны-члена ЕС, Венгрии, совершенно конкретно стала бы невозможной в последующий период… Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли… чуть-чуть ввести санкции против (российской) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская)
По его словам, "совершенно ясно, что в таком случае все, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии, окажется в такой ситуации, которой воспользуется".
Сийярто напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя против российской атомной энергетики санкции не введены.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/state_regulation/20230424/840460410.html