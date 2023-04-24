БУДАПЕШТ, 24 апр — ПРАЙМ. Венгрия не согласится даже на частичное введение санкций против атомной энергетики России, как предлагают страны Балтии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Российская экономика не рухнет из-за запрета экспорта, считает аналитик

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее предложил поэтапно вводить санкции против российской госкорпорации "Росатом" или ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии.

"Если бы появилось решение о санкциях в ядерной сфере, это означало бы, что безопасность энергоснабжения одной страны-члена ЕС, Венгрии, совершенно конкретно стала бы невозможной в последующий период… Мои коллеги из Балтии спрашивали, мол, давайте посмотрим, можно ли… чуть-чуть ввести санкции против (российской) ядерной энергетики — нет, нельзя. Чуть-чуть тоже нельзя", — сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская)

По его словам, "совершенно ясно, что в таком случае все, кто хочет поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии, окажется в такой ситуации, которой воспользуется".

Сийярто напомнил, что немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования для строительства АЭС "Пакш-2", хотя против российской атомной энергетики санкции не введены.

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская