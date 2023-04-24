МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Даже полный запрет западного экспорта в Россию не приведет к краху российской экономики, заявил РИА Новости директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. ЕС исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая ранее в понедельник на марафоне "Знание", сказал, что в случае запрета экспорта в Россию странами ЕС товары можно будет закупить у дружественных стран.

"Конечно, Запад – далеко не весь мир. В ООН, напомню, 193 государства, а всего на планете их порядка 220, и они подобных заявлений не делали. Так что никакого краха даже при полном запрете экспорта товаров из ЕС Россию совершенно точно не ждет", — сказал он.

Возможности найти замену той же высокотехнологичной западной продукции в дружественных странах, по его словам, безусловно, есть. "Хотя, надо признать, что она вряд ли будет стопроцентно аналогичной. С некоторой потерей качества придется смириться", — заметил эксперт.

Одновременно, подчеркнул он, какие-то вещи необходимо будет налаживать в рамках импортозамещения. "Надо включать импортозамещение наиболее критичного импорта. Попытаться что-то делать самим", — заключил Остапкович.

Агентство Киодо на минувшей неделе со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. До этого министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".