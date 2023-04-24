МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Санкционная политика Евросоюза спровоцировала вызовы, к которым он оказался не готов, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Силуанов раскрыл цель западных санкций

Эксперт отметил, что антироссийские санкции и обозначенный в 2019 году зеленый курс привели к ситуации, когда европейские страны, прежде всего Германия и Франция, стали неконкурентоспособными и потеряли возможность реализации товаров по высоким издержкам.

"Грубое вмешательство в мировое хозяйство, сложившееся разделение труда, где коллективный Запад активно вовлекал Россию в эту систему международной кооперации, где стала складываться специализация… и в одночасье эта модель стала разрушаться", — прокомментировал Белов причину этих вызовов.

По его словам, такая ситуация привела к росту цен на газ, который спровоцировал повышение инфляции почти на все группы товаров.