МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство разработало концепцию технологического развития России до 2030 года, она будет утверждена в ближайшее время, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за рубежа

"По поручению президента правительство разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года… Планируется, что концепция будет утверждена правительством в ближайшие дни", — сказал Белоусов, выступая в понедельник на Совете по вопросам интеллектуальной собственности.

По его словам, в работу над документом были вовлечены представители научно-образовательное и экспертное сообщества, активное участие принимали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Как отметил первый вице-премьер, документ описывает основные механизмы реализации задачи по достижению технологического суверенитета. "Существенная часть концепции посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и для развития рынка интеллектуальной собственности. С учетом нового целеполагания и по сути началом нового этапа технологического развития необходимо кратно нарастить усилия и скорость внедрения изменений в законодательство", — добавил он.

Белоусов также рассказал, что по поручению правительства была разработана модель целевых показателей достижения технологического суверенитета, увязанная с макроэкономическим прогнозом до 2030 года. "То есть мы смотрели, на какие параметры мы можем выйти, исходя из наших финансовых возможностей и общеэкономических возможностей, связанных с ростом ВВП", — пояснил он.

Он озвучила такие предельные значения: снижение коэффициента технологической зависимости – в 2,5 раза; повышение уровня инновационной активности — в 2,3 раза; увеличение патентной активности – в 3 раза; увеличение темпа роста объема инновационных товаров – в 1,9 раза.