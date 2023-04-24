МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Главный редактор швейцарской WeltWoche Роджер Кеппель во время поездки в Москву оценил уровень жизни в столице России и пришел к выводу: СМИ за рубежом врут о бедственном положении экономики страны. Силуанов раскрыл цель западных санкций

Во время визита он взял несколько интервью, которые вместе с личными впечатлениями дали ему возможность собрать полную картину. По его словам, на улицах можно уловить общую атмосферу.

"И я должен сказать: это впечатление уж во всяком случае не скучное и не тягостное, оно интересное. Как видите, русские прохаживаются рядом со мной, мы находимся на, скажем так, туристической улице столицы недалеко от Большого театра", — пояснил он.

В центре расположено огромное количество кафе и ресторанов, забитых посетителями.

"Здесь можно купить все, что вы пожелаете, так что и речи нет о том, что Россия лежит поверженная, люди в ней обнищали и так далее", — пояснил Кеппель.

Россияне, как отмечаются, могут купить любые западные товары — дефицита нет. Кроме того, у них есть деньги: инфляция в стране находится на уровне двух с половиной-трех процентов. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

"Так что российская экономика вовсе не находится в том плачевном состоянии, о котором повествуют нам заголовки европейских", — сказал журналист.

Он также отметил, что в Москве отличное качество связи — она быстрее по сравнению с Берлином.

"Внимание Германия: В Москве горят не только фонари (много электричества)", — добавил Кеппель.

Страны Запада с февраля прошлого года ужесточают антироссийские санкции, введя уже десять пакетов ограничений. По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, ЕС уже исчерпал свои возможности по мерам, направленных против Москвы.