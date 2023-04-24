МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Россия, которая несет на своих плечах груз санкций, будет развиваться такими же темпами как Франция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП.

"МВФ — международная организация, которую вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к нашей стране — и они даже по 2023 году… прогнозируют рост в 0,7%. И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции. То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция", — сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

Он добавил, что при этом МВФ прогнозирует Германии по итогам 2023 года 0,1% падения ВВП.

"Это все очень важно сопоставлять и знать. И мы должны этим гордиться", — подчеркнул Песков.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики РФ в 2024 году до 1,3% после сокращения на 2,1% в 2022 году, что совпало с оценкой Росстата.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2%, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается.

Текущий прогноз предполагает снижение экономики РФ в 2023 году на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.

ИНФЛЯЦИЯ В ЕС

Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, также отметил Песков.

"Вообще вся еврозона сейчас переживает исторический максимум с инфляцией… Те санкции, которые они применили к нам, это обоюдоострое оружие. И они ударили по ним же", — сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

Он подчеркнул, что "каждый европеец, каждый немец — он теперь тратит почти на 10% больше каждый день денег в магазине". "Они за это платят. И пусть их правительства им объясняют, почему они должны должны платить лишние там из ста евро лишние десять евро. И мы должны об этом говорить. Нам не надо стесняться", — сказал Песков.