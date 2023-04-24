МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается. Белоусов оценил прогноз по инфляции в России на 2023 год

"Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии — они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", — заявил Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

"Изоляция России — еще одна ложь, которую твердят, как мантру… Мы принимаем участие во многих интеграционных объединениях, форматах сотрудничества… Мир гораздо больше и многообразнее, чем "Семерка" (Большая семерка — ред.) или коллективный Запад… Сейчас мы открываем альтернативные направления для торгово-экономического сотрудничества, ищем партнеров… Мир гораздо богаче на возможности, чем только коллективный Запад", — добавил он.

Песков также уверен, что Запад в любом случае будут стараться подавить Россию.

"(Если) санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно англосаксов — Великобритании и США, замыслы по подавлению России, замысел избавиться от России в конечном итоге — эти замыслы никуда не денутся, они всегда останутся", — сказал Песков в своем выступлении на марафоне "Знание".

Он добавил, что даже если санкций со временем будет меньше, "давление на Россию не сократится".

"Вы должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не преграда для того, чтобы вы прекрасно развивались, чтобы вы строили прекрасную Россию, чтобы вы несли ее к новым технологическим горизонтам, чтобы вы ее делали самой удобной страной для жизни, самой кайфовой страной для жизни. Это будете делать вы, я в этом уверен", — обратился Песков к участникам марафона.