МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. С рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто уходит, проговаривают условия возвращения и "не жгут мосты", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал заявления о том, что российская экономика загибается, враньем

"Якобы все компании ушли из России — еще одна ложь. Еще одна ложь. До начала специальной военной операции в России было ну что-то около 1404 иностранных компаний. У этих 1404 иностранных компаний было 2405 дочек, дочерних фирм. Так вот, по состоянию на сегодня, значит, у нас ушло 120 компаний", — сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".

Он отметил, что в число этих 120 входят те компании, которые продали хоть одну "дочку" за все это время и ушли с рынка.

"Так или иначе остальные где-то здесь. Они не хотят уходить. И даже те, кто уходят, они все равно тихонько, "под ковром", они проговаривают возможные условия для возвращения, не жгут мосты. И это тоже нужно понимать. Все гораздо лучше, чем они пытаются представить себе в коллективном Западе", — отметил Песков.