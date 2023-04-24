МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все призывы России расследовать теракты на "Северных потоках" уходят в песок. Белоусов оценил прогноз по инфляции в России на 2023 год

"Расследовать это никто не хочет, все это замалчивают. Как мы ни кричим, как мы ни призываем всех к объективному прозрачном международному расследованию, это как в песок уходит и не слышно никаких колебаний", — сказал Песков на марафоне "Знание. Первые".

Он добавил, что вряд ли за терактом такого масштаба стоял некий "Доктор Зло", скорее всего — мощное государства.

Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.