БРЮССЕЛЬ, 24 апр — ПРАЙМ. Евросоюз сделает все возможное, чтобы сдержать свои обещания в отношении поставок боеприпасов Украине, сообщил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. Песков ожидает, что Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция

"Мы делаем все что в наших силах, чтобы сдержать свои обещания. Уже было было поставлено более тысячи ракет… Все министры понимают срочность запроса. Только усилив поставки, мы сможем помочь Украине справиться с российскими атаками", — сказал он.

Одной из тем на Совете глав МИД ЕС должна была стать реализация планов поставки боеприпасов Украине. Ранее сообщалось, что внутри ЕС возникли разногласия из-за того, включать ли в общие закупки боеприпасы, произведенные за пределами Европы, или ограничиться местными производителями.

В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза, и назвал эту ситуацию разочаровывающей. В пятницу высокопоставленный европейский дипломат в беседе с журналистами заявил, что в ЕС рассчитывают урегулировать этот вопрос в "ближайшие дни".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.