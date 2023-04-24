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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230424/840462914.html
Песков: зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий
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Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, что она не может продолжаться... ПРАЙМ, 24.04.2023
экономика, новости, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", — сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Москвы по поводу продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.