МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Боррель пообещал, что ЕС сдержит обещания по поставкам боеприпасов Украине

"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", — сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Москвы по поводу продления зерновой сделки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.