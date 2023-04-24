ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

"Завершилась встреча с генеральным секретарем ООН. Она продолжалась больше часа. Мы рассмотрели все вопросы, которые сейчас актуальны на ооновской повестке дня, особенно Антониу Гутерреш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами — американцами, Евросоюзом, Великобританией — на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений", — сказал он по итогам встречи.

"Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутеррешу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации", — добавил Лавров.

"Но еще раз скажу — будем изучать переданные нам его идеи на бумаге", — подытожил российский министр.