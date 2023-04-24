АНКАРА, 24 апр — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В ООН передали Лаврову письмо с идеями полной реализации зерновой сделки

Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.

"Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? На самом деле зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты. Российские банки отключили от SWIFT. У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT. Облегчить этот процесс — прерогатива ООН. Но мы здесь выступаем в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке", — сказал Чавушоглу в интервью TV100.

Он добавил, что турецкие банки должны получить гарантии в случае посредничества по решению проблемы с выходом российской агропродукции на рынки.

"Конечно же, наши банки должны получить гарантии по отсутствию санкций и препятствий в этом процессе. Сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим. Я обсуждал этот вопрос с моими коллегами из США и Великобритании", — добавил Чавушоглу.