События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 апреля
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|AUD
|Австралия — День АНЗАК/ANZAC Day — День защитника Отечества — выходной день
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)
|-20
|-20
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль)
|2,5%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м)
|15,8%
|-8,8%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,55 млн
|1,413 млн
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (апрель)
|104,2
|104
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (март)
|640 тыс
|630 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (март)
|1,1%
|1,1%
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|3,954%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,675 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Банк ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 31.03.2023, в заочной форме, об увеличении УК банка путем допэмиссии)
https://1prime.ru/state_regulation/20230425/840465230.html