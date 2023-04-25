СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — ПРАЙМ. Необходимо пересмотреть условия "зерновой сделки" из-за атаки дронов на Крым, заявил агентству РИА Новости Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В ООН передали Лаврову письмо с идеями полной реализации зерновой сделки

"Учитывая последние атаки надводных беспилотников на Крым, необходимо кардинально пересмотреть условия и наши обязательства по зерновой сделке. Если украинская сторона сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута", — сказал он

Он отметил, что соглашение предусматривает возможность спокойного прохождения кораблей и гуманитарных миссий, а на сегодняшний день "это физически невозможно".

"Киевские власти используют гуманитарные коридоры в Черном море для прикрытия своих атак в сторону Крыма. Этому пора положить конец, тем более что Украина продает зерно, а затем на вырученные средства закупает оружие, которым уничтожает мирных жителей", — пояснил Шеремет.

Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ.