ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в 2022 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысил 42 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В Узбекистане отметили важность коридора "Север — Юг" для Центральной Азии

"Прошлый год рост по сравнению с 2021 годом плюс 15% торговый оборот со странами Центральной Азии: мы уже превысили 42 миллиарда долларов", — сказал он, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Ташкенте.

Мантуров также подчеркнул, что Центральная Азия занимает лидирующие позиции по взаимодействию с Россией в вопросах импортозамещения и технологического суверенитета. Активно развиваются торгово-экономические отношения в рамках ШОС, БРИКС и Евразийского экономического союза, отметил он.