МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Нынешний мир является больным и, вероятно, стоит на пороге новой мировой войны, но ее можно предотвратить, заявил в ходе общения с участниками марафона "Знание" заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией

"Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он и отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.

"Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — пояснил зампред Совбеза.

Медведев также добавил, что вопросы изменения климата ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, а она сегодня есть и растет с каждым днем.

"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давление в три тысячи килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — заявил он.

"Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", — констатировал Медведев.

Он выразил мнение, что на сегодняшний день существует угроза раздела Европы. Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией

"Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", — сказал он и предположил, что ставки в этом случае будут выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.

Вместе с тем, он зампред Совбеза подчеркнул, что потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия и напомнил, что в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении страна осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства.

"Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны. Поэтому все эти разговоры о том, что "русские никогда этого не сделают", или наоборот, "русские нас все время пугают применением ядерного оружия" — они ничего не стоят", — сказал он.

Он отметил, что "если в твоих руках есть какое-то оружие… ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить".

"Поэтому все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые сейчас мы вполне адекватно называем вражескими", — заключил он.