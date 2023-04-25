Медведев: Россия сможет ответить Западу на арест имущества по принципу "око за око"
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Изъятие активов России в западных странах — это беспредел, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".
"Ну, Вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабеж. Я использую термин немножко другого порядка — это беспредел", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как он может оценить сложившуюся ситуацию с заморозкой средств и конфискацией имущества российских физлиц и компаний.
По словам Медведева, если говорить об этом чуть более подробно, то, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу. Он отметил, что так называемые западные демократии "всегда отталкивались от тезиса священной и неприкосновенной частной собственности", но "в сегодняшней ситуации своими санкциями они эту доктрину по сути растоптали".
"Второе — совершенно понятно, что эти санкции, что бы нам ни говорили, к сожалению, направлены против конкретных российских людей. Не против политического руководства или бизнес-элиты, а против обычных российских граждан. Ну, как назвать иначе ситуацию, когда людям отказывают в визах или замораживают их платежные средства, те же самые карты, это война экономическая, развязанная против каждого конкретного российского гражданина, а не против элиты", — зампред Совбеза.
Медведев подчеркнул, что у России не дрогнет рука ответить на арест своего имущества за рубежом, нужно действовать по принципу "око за око".
Он считает, что при помощи такого рода изъятий Запад ничего не добьется, прекрасно это понимает и поэтому медлит с принятием решений.
"Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права", — сказал он.
"Здесь невозможно мыслить иначе, нужно действовать по принципу "око за око", принципу талиона, но, правда, не в физическом значении этого известного вида ответственности по древнему праву, а имущественного талиона", — добавил он.
Медведев не исключил возможность того, что России "придется с нашими потенциальными соперниками, противниками достаточно долго судиться, в том числе в международных инстанциях".
https://1prime.ru/state_regulation/20230425/840466705.html