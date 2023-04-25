МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Изъятие активов России в западных странах — это беспредел, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". Мир болен и стоит на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

"Ну, Вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабеж. Я использую термин немножко другого порядка — это беспредел", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как он может оценить сложившуюся ситуацию с заморозкой средств и конфискацией имущества российских физлиц и компаний.

По словам Медведева, если говорить об этом чуть более подробно, то, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу. Он отметил, что так называемые западные демократии "всегда отталкивались от тезиса священной и неприкосновенной частной собственности", но "в сегодняшней ситуации своими санкциями они эту доктрину по сути растоптали".

"Второе — совершенно понятно, что эти санкции, что бы нам ни говорили, к сожалению, направлены против конкретных российских людей. Не против политического руководства или бизнес-элиты, а против обычных российских граждан. Ну, как назвать иначе ситуацию, когда людям отказывают в визах или замораживают их платежные средства, те же самые карты, это война экономическая, развязанная против каждого конкретного российского гражданина, а не против элиты", — зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что у России не дрогнет рука ответить на арест своего имущества за рубежом, нужно действовать по принципу "око за око". Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

Он считает, что при помощи такого рода изъятий Запад ничего не добьется, прекрасно это понимает и поэтому медлит с принятием решений.

"Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права", — сказал он.

"Здесь невозможно мыслить иначе, нужно действовать по принципу "око за око", принципу талиона, но, правда, не в физическом значении этого известного вида ответственности по древнему праву, а имущественного талиона", — добавил он.

Медведев не исключил возможность того, что России "придется с нашими потенциальными соперниками, противниками достаточно долго судиться, в том числе в международных инстанциях".