МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2023 года составит от 1 до 2%, что позволяет смотреть на экономическую картину с оптимизмом, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5 процента

"Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определенным оптимизмом говорить о том, что у нас происходит. Как я сказал, у нас экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля прошлого года. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах… В целом по году ВВП вырастет где-то от 1 до 2%", — сказал он и отметил, что сейчас наблюдается "рекордная ситуация" на рынке труда — безработица, составляющая 3,5%, еще никогда не была такой низкой.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам года на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России прогнозирует либо спад экономики РФ на уровне 1% либо рост на уровне до 1%. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что к апрельскому заседанию регулятор уточнит макропрогноз.

Орешкин добавил, что бюджет РФ в целом устойчив, после периода больших расходов в начале 2023 года он будет исполняться с профицитом, а по итогам года уровень дефицита будет около целевых значений.

"Бюджет в целом устойчив. После периода довольно больших бюджетных расходов в начале этого года, у нас до конца года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. В целом уровень дефицита будет около целевых значений", — сказал он.

Согласно законодательству, дефицит бюджета РФ ожидается на уровне 2% ВВП.

При этом в начале текущего года Минфин отмечал резкое увеличение расходов казны: в январе-марте, по предварительной оценке министерства, бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% к аналогичному показателю прошлого года, а за первые два месяца текущего года рост расходов превышал 52%.

В министерстве не исключали и других подобных всплесков расходов в текущем году, однако не планировали существенной коррекции запланированных показателей по итогам года в целом.