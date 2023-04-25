МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Стратегической повесткой России является построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат россиян

"Наша стратегическая повестка — это построение страны с собственным "я", обеспечение стратегического государственного суверенитета. Это ценностный суверенитет, который… будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей…", — пояснил он.

Орешкин также заявил, что если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество, то оно останется под вопросом, так как цена такому сотрудничеству уже известна.

"Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем", — сказал он.

По словам помощника президента, многие западные компании публично заявили, что уходят из России, но сейчас пытаются ввести в страну свое оборудование и продукты потому, что для них это огромный рынок.

"И разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них — это болезненная история", — заключил он.